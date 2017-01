“Il bosco delle fate”, per la rassegna “Una fetta di teatro” a Padova

La compagnia Gli Alcuni – teatro stabile di innovazione, organizza “Una fetta di teatro”, una rassegna teatrale dedicata alle famiglie.

In programma una serie di spettacoli all’insegna della fantasia e della creatività, con i più diversi stili teatrali, adatte ai bambini anche in età prescolare.

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

I PROSSIMI EVENTI

BIGLIETTI

Ingresso 5 euro.

Non è prevista prevendita.

L’acquisto dei biglietti è possibile al Piccolo Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

Formula per le famiglie “Teatro+Parco”

Presentando il biglietto di "Una Fetta di Teatro" sarà possibile partecipare gratuitamente a uno dei percorsi del Parco degli Alberi Parlanti di Treviso.

www.parcodeglialberiparlanti.it

INFORMAZIONI

Gli Alcuni - teatro stabile di innovazione: 0422.421142.

Il Piccolo Teatro non ha barriere architettoniche ed è accessibile a chiunque. Per consentire la sistemazione in sala delle carrozzine si prega di informare per tempo la segreteria.