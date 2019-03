“Bosco di Polverara”: 500 alberi da piantare, rinfresco e visita alla Masseria

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/2011132949193982/

Siamo lieti di invitarvi a partecipare al penultimo intervento per la realizzazione del Bosco di Polverara.

Pianteremo insieme circa 500 giovani alberi ed arbusi che si sommeranno ai 1200 già messi a dimora insieme!

Con noi ci sarà la ProLoco a sostenerci con un punto ristoro e poi, per chi volesse, ci sarà la possibilità di visitare il museo della civiltà contadina e la Masseria con un costo d'ingresso di 5 euro che verrà in parte devoluto per sostenere la crescita del bosco.

Vi ricordiamo di vestirvi comodi e muniti di guanti da lavoro.

La partecipazione è aperta a tutti: bambini, ragazzi, adulti ed anziani!

Info web

https://www.facebook.com/events/2011132949193982/

https://www.facebook.com/ComuneDiPolverara/

http://www.comune.polverara.pd.it/po/mostra_news.php?id=465&area=H