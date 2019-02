I BowLand live all'Hall di Padova

BowLand è un progetto musicale nato a Firenze da tre amici che si sono incontrati a Teheran ma che trova le sue radici in uno spazio dove atmosfere fluttuanti e suoni insoliti si fondono con voci eteree e ritmi groovy.

Nel 2018 sconvolgono e rapiscono il pubblico Italiano arrivando, con la stessa personalità e con i propri colori, fino alla finale del programma televisivo XFactor Italia presso il Mediolanum Forum di Milano. Per il 2019, il viaggio è partito e vuole accogliere tutti, con un nuovo album e tanto altro da vedere e ascoltare. Perchè BowLand è un pianeta tutto da scoprire.

I biglietti possono essere prenotati sul sito https://www.diyticket.it/events/Musica/2193/bowland, o tramite call center chiamando lo 06-0406, e pagati e ritirati presso tutti i Punti SisalPay scegliendo il servizio di pagamento do it yourself

Evento facebook https://www.facebook.com/events/549461632236420/