Brain&Hand - La Vita che Lavora, incontro tra impresa e filosofia a palazzo Moroni

Il percorso che Filosofia di Vita ha dedicato al tema del lavoro in tre incontri dedicati a Georg Simmel, Karl Marx e a Giuseppe Bortolussi – trattati rispettivamente dai filosofi Francesco Valagussa, Umberto Curi e Massimo Cacciari –, si concluderà con una tavola rotonda in cui si cercherà di mettere a fuoco la straordinaria forza del loro pensiero, che richiede di essere ancora meditato per l’assoluta novità delle implicazioni che lo tramano.

SCARICA LA LOCANDINA DELL'EVENTO

In particolare, ci si sforzerà di mostrare come il lavoro sia un concetto massimamente complesso in cui l’esperienza maturata nel corso di generazioni, l’innovazione, l’attenzione al proprio territorio, la lungimiranza e il fattore Uomo acquistano i tratti inconfondibili della vera cultura.

Alla tavola rotonda, che si terrà a Padova martedì 5 dicembre alle ore 20:45 nella Sala Paladin di palazzo Moroni, interverranno il filosofo Stefano Moriggi (Storico e filosofo della scienza), Giovanni Boaretto (Executive Manager di Y-40® The Deep Joy), Luisa Quadalti Senzani (Consigliere Delegato e vice Presidente del CdA di Sanzani Brevetti) e Luciano Arianna (Dirigente Scolastico).

Modera Marzia Banci, presidentessa dell’Associazione ‘Filosofia di Vita’.

Stefano Moriggi. Storico e filosofo della scienza; da anni studio le relazioni tra scienza, filosofia e società. Ha insegnato nelle università di Brescia, Parma, Milano (Statale), Bergamo e presso la European School of Molecular Medicine (SEMM). È stato membro della International School for the Promotion of Science, consulente scientifico del Piccolo Teatro di Milano e ha collaborato con diversi atenei stranieri. Attualmente svolge attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano Bicocca, dove i suoi studi si concentrano principalmente sullo sviluppo di modelli e setting di didattica digitalmente aumentata. http://www.stefanomoriggi.it/

Giovanni Boaretto. Executive Manager di Y-40® The Deep Joy a Montegrotto Terme, la piscina più profonda del mondo inserita nel Guinness World Record con i suoi 42 metri di profondità, scuola di subacquea ed apnea internazionale ed unico diving center in acqua termale a 32°C. Consulente manageriale di DiveCube, la prima piscina profonda d’Asia (-21m), a Taichung, Taiwan. http://www.y-40.com/

Luisa Quadalti Senzani. Consigliere Delegato e vice Presidente del CdA di Senzani Brevetti http://www.senzani.com

Luciano Arianna. Ingegnere aeronautico, dirigente scolastico dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “E. Bernardi” Padova. Docente di discipline meccaniche presso Istituti tecnici industriali di Padova e provincia, formatore in informatica e in corsi abilitanti all’insegnamento, presidente in commissioni per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio superiori e in concorsi a cattedra per docenti. Attento alle dinamiche dell’apprendimento e dell’educazione ha coinvolto gli insegnanti a sperimentare nuove metodologie didattiche con particolare cura per i comportamenti dei giovani.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Informazioni:

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

donolatol@comune.padova.it

Richiesta prenotazione posti:

333 3921744

info@filosofiadivita.it

Gallery