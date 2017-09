Break The Tango al Gran Teatro Geox

Break The Tango

Giovedì 15 febbraio, ore 21.30

Gran Teatro Geox

Giovedì 15 febbraio alle ore 21.30 il Gran Teatro Geox ospita Break The Tango: dopo aver conquistato il pubblico di mezza Europa, arriva in Italia lo spettacolo di danza che unisce le due danze regine dei sobborghi, il tango e la break dance.

Spettacolarità, musica live, tanto ritmo: un vero e proprio spaccato di quanto di meglio si muova in ambito internazionale nelle discipline del tango e della break dance scelto in più di due anni di selezioni in tutto il mondo.

Due danze che nascono entrambe dai sobborghi più profondi, dalla strada, dal cuore più pulsante e misterioso delle città.

Origine comune e distanza siderale apparentemente quella del tango e della street dance.

Unire queste due anime è una sfida improbabile che German Cornejo, uno dei massimi esponenti del tango mondiale, ha inseguito per anni con casting in tutto il mondo e con una ricerca musicale e coreografica quasi maniacale.

Ma Break The Tango non è solo danza. L’altra grande protagonista è la musica.

Un viaggio anch’esso che incontra e reinterpreta panorami lontani.

Si va dall’electro tango, ai grandi classici della tradizione argentina fino alla musica pop di Adele. A farne rivivere la magia ogni sera una band live, composta da quattro elementi: piano, chitarra, bandoneon e batteria.

Regina indiscussa della formazione, la cantante, Gisela Lepio, una voce potente e insieme raffinata, capace di inseguire e suscitare le emozioni più diverse.

La scenografia, coraggiosamente essenziale e insieme suggestiva, crea un'atmosfera a tratti surreale che lascia tutto lo spazio alla danza, portata in scena con forza e audacia.

CAST

primi ballerini

German Cornejo e Gisela Galeassi

ballerini

Nicolas Schell, Noelia Pizzo, Ezequiel Lopez, Camila Alegre, Edgar Luizaga, Pamela Pucheta

ballerini di break dance

Henry Monsanto, Jonathan Anzalone, "Hill" Gil Adan Hernandez Candelas, "Issue" Kwangsuk Park

direttore musicale Ovidio Velazquez

cantante Gisela Lepio

piano Ovidio Velazquez

chitarra/voce Luciano Bassi

bandoneon Clemente Carrascal

batteria Jerónimo Izarrualde

--> video https://www.youtube.com/watch? v=2QKJz7AKsSE

BIGLIETTI

Biglietti disponibili su zedlive.com, fastickets.it e nei punti vendita Fast Tickets

Interi da 29 a 46 euro; ridotti ragazzi 19,50 a 23 euro

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/evento/biglietti-break-the-tango-padova/​