"Bride to be", corso per future spose a Montegrotto

"Bride to be" è il corso per future spose che si svolge a Montegrotto Terme il 9 e 10 giugno. Dedicato a tutte le spose che vogliono conoscere i segreti per organizzare il loro matrimonio in modo perfetto, l'evento è organizzato da Wonderland weddings and events, in collaborazione con l'Hotel Mioni Royal San e l'atelier Per sempre insieme.

La partecipazione include il percorso termale.

Informazioni

349.6746193 (Gaia)