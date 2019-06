Brit Floyd in concerto al Gran Teatro Geox

Brit Floyd - 40 Years of The Wall

9 novembre 2019, ore 21.30

Gran Teatro Geox - Padova

Il ritorno dei Brit Floyd

con il più grande show dedicato ai Pink Floyd!

Dettagli

Quarant’anni fa i Pink Floyd pubblicavano “The Wall”, il concept album che avrebbe cambiato la dimensione del rock psichedelico. Per celebrare l’evento i Brit Floyd, una delle più famose tribute band al mondo del gruppo di David Gilmour, torna in Italia con uno spettacolo speciale dedicato all’opera rock che ha segnato tutte le generazioni della musica moderna.

Un fenomeno mondiale, quello dei Brit Floyd, forte di un tour di 110 concerti solo fra gli Stati Uniti e il Canada e oltre 1 milione di biglietti venduti per i loro spettacoli. Non si tratta di una “cover band”, ma del più grande tributo dal vivo al mondo dei Pink Floyd, con uno straordinario spettacolo di luci, un grande schermo circolare e il tradizionale arco, proiezioni in alta definizione, laser, gonfiabili, una scenografia imponente e i filmati originali del tour dei Pink Floyd.

Biglietti da oggi disponibili via Ticketmaster Italia e presso i punti vendita autorizzati.

Info web

https://www.zedlive.com/evento/biglietti-brit-floyd-padova-2019/

Evento facebook https://www.facebook.com/events/2082201568746370/