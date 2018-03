“Il Bruco Mangiatutto” al Corde Palco

Chiude domenica 11 marzo (ore 16), con uno spettacolo che affascinerà anche i più piccoli, la rassegna “Teatro Famiglie” ideata dal Teatro Fuori Rotta a Corde Palco, il progetto sviluppato all’ex scuola Collodi di via Montà. Gli attori di Fondazione Aida tornano con Il Bruco Mangiatutto, liberamente ispirato a “Il piccolo bruco mai sazio” di Eric Carle. Un piccolo uovo inizia a rotolare e rotolando arriva in un Paese lontano: l’Inghilterra. L’uovo per fortuna non si rompe, ma qualsiasi cosa ne uscirà sicuramente non conoscerà l’inglese … Come fare? L’impresa sembra impossibile, ma tra giochi, filastrocche e indovinelli anche i bambini avranno la possibilità avranno la possibilità di imparare in lingua inglese numeri, colori e tante nuove parole.

Spettacolo propedeutico all’insegnamento della lingua inglese.

Dettagli

IL BRUCO MANGIATUTTO di Fondazione Aida

Domenica 11 marzo - ore 16

CORDE PALCO via Montà 437 (Padova)

Ingresso 4,50 euro

Info e prenotazioni: 327-7661425 – cordepalco@gmail.com

