Brugine in scena, “Il letto ovale” alla sala Polivalente

Domenica 17 febbraio 2019 ore 16

Il letto ovale di Ray Cooney

Compagnia Piccola Scena di San Martino di Lupari

Sala Polivalente (via Palù inferiore) di Brugine

Ingresso 5 euro, fino a 14 anni ingresso libero

Info 3277661425

Dettagli

La scena si svolge nell’appartamento dei coniugi Lanza, Filippo e Giovanna. Filippo è un editore di libri per bambini, lavoratore e marito tranquillo. La moglie è una giovane donna moderna, fedele o quasi. La loro casa è frequentata dai coniugi Prandi, Elvio e Linda. Elvio è un incallito donnaiolo e Linda vorrebbe fare altrettanto, ma in casa convivono anche un interior decorator e una ragazza alla pari, molto carina. Le cose si complicano all’apparire di Walter Tollardo, un probabile amante di Linda, molto ossequioso e sornione. Così accade che mariti e mogli si trovino contemporaneamente nello stesso luogo, dovendo mentire l’uno all’altra per giustificare la propria presenza. Come se non bastasse a complicare la vicenda, si aggiunge anche una scrittrice moralista e bacchettona, che si presenta nell’abitazione dell’editore per mostrargli il suo nuovo libro.

Info web

http://www.comune.brugine.pd.it/po/mostra_news.php?id=105&area=H

https://www.facebook.com/events/625961051196909/

