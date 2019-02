Brugine in scena con “Do cameriere de campagna” alla sala Polivalente

Domenica 24 febbraio ore 16

Do cameriere de campagna di Ettore Castagna

Compagnia I Commedianti di Brugine

Sala Polivalente (via Palù inferiore) di Brugine

Ingresso 5 euro, fino a 14 anni ingresso libero

Info 3277661425

Dettagli

È la commedia in dialetto “Do cameriere de campagna” di Ettore Castagna a chiudere la rassegna teatrale Brugine in scena, che vede la direzione artistica del Teatro Fuori Rotta. Domenica 24 febbraio I Commedianti di Brugine riportano sul palcoscenico la storia di Mariano, rimasto vedovo da poco, che decide di assumere due cameriere di campagna che arrivano da Pettorazza. Le due donne diventano l’ago della bilancia tra le persone che frequentano la casa di Mariano, in particolare del figlio Luigini. Una delle due cameriere è puro chiaroveggente e dialoga con la defunta Luisa, che continua ad avere una certa influenza in famiglia.

Info web

http://www.comune.brugine.pd.it/po/mostra_news.php?id=105&area=H