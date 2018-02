Brunch con l’autore: Petunia Ollister presenta il libro “Colazioni d’Autore” a Il Chiosco

Brunch con l’autore: Petunia Ollister

Evento Facebook

dalle 11.45 alle 14.45

*apertura straordinaria*

BRUNCH CON L’AUTORE

per la presentazione del libro “Colazioni d’Autore” di Petunia Ollister

Dettagli

Inizio presentazione ore 11.45

Inizio brunch alle ore 12.45

I posti disponibili sono limitati. Si consiglia la prenotazione: 3342004006

Brunch Menu a 18 euro a persona comprensivo di piatto principale a scelta, buffet dolce e salato, succo bio, acqua e caffè.

Petunia Ollister

“Una mattina, mentre facevo colazione, stavo sfogliando Daily Dishonesty della graphic designer Lauren Hom e mi sono accorta che la mia tazza era dello stesso colore della copertina. D’istinto sono salita su una scala e ho fotografato dall’alto caffè, libro e una fetta di pane”.

Ormai è un appuntamento fisso per molti quello con @petuniaollister che attraverso il suo profilo ogni giorno a colazione consiglia a circa 25mila follower un libro e lo fa nello stesso modo creativo e colorato riportato nel libro illustrato da poco uscito per Slow Food Editore.

Un centinaio di belle immagini realizzate appositamente per il progetto che sposa la filosofia Slow Food e ritrae libri che parlano di cibo, di cucina, di colazioni “slow”, di ricette tradizionali regionali o estere e poi ovviamente tovaglie, oggetti, ricette, il tutto immortalato con la grazia estetica che soltanto Petunia Ollister riesce a comunicare attraverso i suoi #bookbreakfast.

L’incontro con l’autrice sarà moderato da Laura del blog about.good.food e Valentina Berengo delle Personal book shopper.

Photo contest

★ INSTAGRAM

Scatta la foto del tuo BookBreakfast, aggiungi l’hashtag #bookbreakfast e tagga nella foto Il Chiosco (@ilchioscopadova). La foto che totalizza più consensi vince una copia autografata del libro

★ FACEBOOK

Sabato 17 febbraio porta alla presentazione il tuo libro preferito e scatta la foto del tuo personale BookBreakfast usando sempre l’hashtag #bookbreakfast: l’autore della foto che realizza il maggior numero di like si aggiudica un brunch domenicale a Il Chiosco.

Partner dell’iniziativa

LIMERICK www.limericklibri.com

ABOUTGOODFOOD www.aboutgoodfood.com

PERSONALBOOKSHOPPER http://www.lepersonalbookshopper.it

PETUNIA OLLISTER www.facebook.com/petunia.ollister