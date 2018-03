Brunch biologico e workshop su cosmetici e pane fatto in casa al Laboratorio I'M

Domenica 18 marzo al Laboratorio Culturale I'M dell'associazione Khorakhanè torna il brunch con i prodotti biologici di NaturaSì Abano Terme, dalle 12 alle 14.30.

Nel pomeriggio seguono due workshop dedicati all'autoproduzione del pane con Bio Forno Colli Euganei e dei cosmetici ecologici e sicuri sulla pelle con Carote Selvatiche.

Menu

Menù speciale

Uova alla messicana

Pain perdu con prosciutto croccante

Insalata panzanella invernale

Riso al latte e agrumi in salsa di miele

Menù vegano

Patate ripiene al ragù di verdure

Insalata colorata alla frutta

Pancakes con banane e cannella

Duchesse ai broccoli

Buffet (compreso)

Cheesecake

Marmellate

Burro

Pane in cassetta fatto in casa

Yogurt

Muesli

Tè e caffè

Menù Bambini

Toast con pane fatto in casa

Una fetta di torta

Un succo di frutta

Workshop

Autoproduzione di cosmetici

Workshop pratico e teorico a cura di Carote Selvatiche:

spiegazione ed esercitazione pratica dell’estrazione degli oli essenziali

produzione di cosmetici di base ecologici e sicuri (scrub viso, sali da bagno, struccante, sapone corpo, balsamo labbra, creme viso)

I partecipanti porteranno a casa con sè i prodotti realizzati durante il corso

Durata del corso 3 ore

Prenotazione obbligatoria

Autoproduzione del pane

Workshop a cura di Vincenzo Miano del Bio Forno Colli Euganei:

fare il pane in casa, utilizzando farine integrali biologiche con lievitazione naturale, cuocendo il pane nel proprio forno

Portare un grembiule da cucina, due canovacci, un recipiente tipo insalatiera con un coperchio adatto, un barattolo di vetro con coperchio (anche di plastica nel caso non si disponga di quello in vetro)

Il costo comprende le materie prime, la pasta “madre” da conservare e riutilizzare a casa, il pane prodotto durante il corso da cuocere a casa in autonomia, gli assaggi di pane e prodotti ottenuti secondo le ricette spiegate durante il corso.

Prenotazione obbligatoria

Ingresso

Ingresso gratuito con tessera Associazione Culturale Khorakhanè (valida per l'anno 2018). Il costo della tessera è di 5 euro e ha validità annuale.

Per ottenere la tessera è possibile compilare online il modulo, che va poi portato la sera del concerto, stampato e firmato.

Maggiorenni --> http://bit.ly/iscrizione_maggiorenni_2018

Minorenni --> http://bit.ly/iscrizione_minorenni_2018

Comunicazione riservata ai soci

Informazioni

Prenotazione consigliata

khorakhanet@gmail.com

049.9815190 - 340.9948215