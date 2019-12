Evento da facebook https://www.facebook.com/events/498152834383129/

Brunch da hangover al Monkey Business

Il primo giorno dell'anno nessuno ha sbatta di cucinare, lo sappiamo bene.

Per questo abbiamo deciso di fare un bel brunch di inizio anno, dove curare la sbronza del primo ed evitare di girare per casa come zombie alla ricerca di qualcosa da mangiare facile.

20 🍌 prezzo unico - dalle 11 alle 17 😴

☕ Beverage all you can drink ☕

Caffè americano

Succo di frutta

Acqua

🌶 A buffet 🌶

Pizzaccia (la nostra focaccia farcita come una margherita)

Frittate di vari gusti

Torte salate dalle molteplici farciture

Salumi misti

Insalata russa

Pennette ai sughi

Insalata di pollo

Toast

Avocado toast

Uova strapazzate

Bacon

Frittata di pasta (evviva Napulè)

Patate al forno

Polpette al sugo

Torta di mele

Brownie al cioccolato

Brioche

Yogurt

Cereali