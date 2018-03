Brunch di Pasquetta al Caffè Pedrocchi

Lunedì 2 aprile il Caffè Pedrocchi organizza il brunch di Pasquetta, dalle 12 alle 16 nelle sale dello storico locale.​

🐰SCOPRI GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA E PROVINCIA🐣​

Menù

Il ricco buffet prevede:

Caffè in infusione / caffè all’americana

Selezione di the / spremuta di arancia

Succhi di frutta / acque minerali

Selezioni di vini al calice

Yogurt con frutta / tiramisù in tazza

Selezione di cereali e muesli

Torte al taglio / crepes con nutella

Uova strapazzate / uova sode

Crispy bacon / wurstel

Tagliere di formaggi

Mozzarella di bufala e pomodorini

Crudo al taglio con buffet di pane

Cipolle in agrodolce / pomodori secchi

Cetriolini / carciofini

Verdure grigliate / verdure al vapore

Misticanza di insalata

Insalata di farro e orzo

Frittata di erbette / strudel di verdure

Insalatina di mare / ostriche in ghiaccio

***Speciale menu Kids e specialità della tradizione

Prenotazioni

Costo a persona: adulti 38 euro; bambini dai 6 ai 12 anni 19 euro; gratuito under6

Prenotazioni: prenotazioni@caffepedrocch i.it - 049.8781231