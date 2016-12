Appuntamento gratuito con "Un brutto bruttissimo anatroccolo" previsto per giovedì 29 dicembre alle ore 16.30. Lo spettacolo si terrà a Corde Palco (ex Scuola Collodi) in via Montà 437 a Padova.

Giovedì 29 dicembre - ore 16.30

UN BRUTTO BRUTTISSIMO ANATROCCOLO

Fondazione Aida

Ingresso libero

Info: 327 7661425 - cordepalco@gmail.com