Bube Sapràvie in concerto a Ca' Sana

Giovedì 24 agosto alle 21.30 Ca'Sana ospita Bube Sapràvie in concerto:



Riccardo Marogna – clarinetti

Nereo Fiori – fisarmonica



Bube Sapràvie è un progetto artistico nato come vagabondaggio nella musica di frontiera, ricercando una originale contaminazione, mischiando suggestioni che spaziano dal tango argentino alla musica balcanica, dalla musica popolare brasiliana fino a originali composizioni ethno-jazz. Remzelk è il primo lavoro discografico, dedicato ed ispirato alla musica klezmer. Il secondo disco è Petrus B. Spaghetti Sauce, un minestrone ribollente di vegetali ispirazioni da cui spuntano echi circensi, nostalgie est-europee e sudamericane, un distillato di sostanze rare raccolte in tutti i continenti, premiato con l’Orpheus Award come miglior produzione italiana per fisarmonica nella world music.



bubesapravie.com



Qui un assaggio musicale: https://www.youtube.com/watch?v=-_10Cs_dr8A