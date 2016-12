Iniziative e mostra “Budapest - Sulle orme di Giorgio Perlasca” alla sala della Gran Guardia

In occasione del 25esimo anniversario della morte di Giorgio Perlasca viene organizzata la mostra “Budapest - Sulle orme di Giorgio Perlasca”.

Attraverso pannelli fotografici l’esposizione presenta, in modo esaustivo, il personaggio Perlasca e ricostruisce storicamente la sua vicenda.

La mostra rientra tra le manifestazioni per il 25° anniversario della morte di Giorgio Perlasca.

SCARICA IL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI PER IL 25ESIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DI GIORGIO PERLASCA

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova.

In occasione del 25° anniversario della morte di Giorgio Perlasca l’omonima Fondazione organizza una serie di appuntamenti dedicati alla figura del Giusto delle Nazioni.

Iniziativa patrocinata dal comune di Padova.

PROGRAMMA

venerdì 20 gennaio , sala della Gran Guardia, piazza dei Signori

ore 10 - Inaugurazione della mostra “ Budapest - Sulle orme di Giorgio Perlasca “

ore 10.30 - Presentazione del libro “L’eroe invisibile”, di Luca Cognolato e Silvia Del Francia, edizione Einaudi Ragazzi; sono presenti gli autori

Conferenza realizzata in collaborazione con l’Associazione nazionale ex internati sulla resistenza degli Imi (Internati militari Italiani)

Visita guidata al museo dell’Internamento e al Giardino dei Giusti del Mondo

Prenotazione chiamando il numero 328 1483639

Conferenza “Hrant Dink: l’inquietudine della colomba - un Giusto degli Armeni nei difficili tempi di oggi”, realizzata in collaborazione con l’Associazione Italia-Armenia

Prenotazione chiamando il numero 328 1483639

Spettacolo teatrale “Il magnifico impostore”, di e con Alessandra Domeneghini

Orari: 10 ingresso riservato alle scuole, 17 ingresso libero

Con l’occasione viene presentata la seconda edizione del premio letterario in memoria di Giorgio Perlasca

Approfondimenti su Centro Culturale Altinate/San Gaetano

Conferenza sulla figura del Vescovo di Trieste e Capodistria Mons Antonio Santin, in occasione del Giorno del Ricordo, realizzata in collaborazione con l’Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia

Prenotazione chiamando il numero 328 1483639

PER INFORMAZIONI

Fondazione Giorgio Perlasca

cell. 328 1483639

email info@giorgioperlasca.it

sito www.giorgioperlasca.it