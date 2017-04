Bunker 026 Extra Date / Free entry / with Giordanø, Status Und al Mame club

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/401931973513438/

BUNKER 026 EXTRA DATE

🐥🥚 GLI EVENTI DI PASQUA E PASQUETTA A PADOVA E PROVINCIA 🥚🐥

- Giordanø (IT)

Funk You, Illegal Allien, Wunderblock, Affekt, Bunkersoundsytem

Giordanø è una figura promettente per la scena musicale del triveneto, conosciuto per i suoi dj set energici, ed i suoi live carismatici, per la sua residenza al noto party Bunker di Padova.

L’ispirazione e la ricerca del suo progetto musicale provengono dal dancefloor. La ricerca di melodie malinconiche, ritmiche sincopatiche e suoni oscuri, l’utilizzo di droni sempre in mutamento, caratterizzano il suo stile musicale.

Giordanø studia al conservatorio di musica elettronica a Bologna.

La sua prima uscita nella label Wunderblock records ‘‘ Our World’’ lo porta a suonare in club come il Corsica Studios di Londra, l’Affekt club di Frosinone, il Rashmon club di Roma, Altavoz a Venezia e ad avere notevole supporto da figure importanti nella scena come gli Exium, e Substance aka Dj Pete.

Ha condiviso la consolle con dj del calibro di Oscar Mulero, Steve Bicknell, Makaton, Stenny, Freddy K e molti altri.

Ha realizzato ep per label come Funk You, Affekt records,Illegal Allien.

- Status Und

thursdaysdeep, bunkersoundsystem

I primi approcci con il vinile risalgono all’età di 13 anni. Resuscita dalla polvere i giradischi del fratello e riascolta gli autori dell’ infanzia, come Klaus Schulze, Mike Oldfield, Kraftwerk. Probabilmente per questo motivo verrà fortemente influenzato dal suono elettronico che ritrova nella scena underground giovanile tra Detroit techno, electro e acid, incredibilmente proposta da alcuni dj di Padova alla fine degli anni ‘90.

In seguito visita la scena estera e i club, per prima Berlino nel 2004, in cui i suoi eroi dj producer si esibiscono, e ciò lo affascina ancor più.

Per mixare sceglie l’uso esclusivo di vinile, essenziale per il “loop emozionale” tra la macchina e ascoltatore, che solo esso può dare.

Nel 2006 fonda Thursdaysdeep.

A tutt’oggi magico incontro settimanale, tra techno appassionati e liberi pensatori per l ascolto di musica e lo scambio di idee.

Dal 2014 è anche collaboratore e resident dj di Bunker, la one night della buona techno a Padova.

Status Und è un dj appassionato e collezionista di vinile, ossessionato alla continua ricerca di nuovi esempi di questo nuovo suono, naturalmente analogico, vecchio stile, ancora proiettato verso il futuro, un concentrato di deep techno e ambient con una certa predilezione per le sfumature electro.

