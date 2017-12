"Buon Natale Babbo Natale", musical per tutta la famiglia al Teatro ai Colli

Sabato 23 dicembre dalle 16 alle 19 al Teatro ai Colli Padova è musical, con "Buon Natale Babbo Natale", il musical di natale per tutta la famiglia con Fondazione Aida.

LO SPETTACOLO

E se Babbo Natale non potesse più portare i doni ai bambini come fa da sempre puntualmente ogni anno? E se neppure la Befana fosse disponibile a sostituirlo?

Il Natale rischierebbe di diventare un giorno come tanti altri, anzi, più triste e noioso. Nel suo primo volo di prova, Babbo Natale si è incastrato nel camino della casa di due bambini e non riesce più a venirne fuori. A dire il vero Babbo Natale non riesce più a venir fuori da tutta una serie di altri piccoli problemi.

Riuscirà a onorare il suo storico impegno e a far felice tutti i bambini?

BIGLIETTI

Ingresso unico 12 euro

INFORMAZIONI

327.7661425

info@teatroaicolli.it

https://www.facebook.com/events/142192589769183/​