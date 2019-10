La buona salute: conosci il tuo corpo, scegli il tuo cibo al Musme di Padova

La Buona Salute: intestino, alimentazione consapevole e biochimica della gioia con il dottor Pier Luigi Rossi e Patrizio Roversi. «La felicità, la gioia o la tristezza nascono da ciò che mangiamo e non soltanto dai condizionamenti psicologici, sociali e affettivi», afferma Pier Luigi Rossi.

Grazie ad Aboca Edizioni, il 7 novembre a Padova arriva il tour del dottor Pier Luigi Rossi che, sulla base delle ricerche scientifiche più avanzate nel campo della scienza alimentare, indagherà il rapporto vitale e sistemico che intercorre fra intestino, microbiota, organo adiposo e cervello, mettendo in luce come la salute di questi quattro organi sia sempre strettamente interconnessa.

“La buona salute” nasce da un equilibrio tra la nostra alimentazione quotidiana e la conoscenza del nostro corpo. Occorre recuperare una visione sistemica: il corpo umano è un sistema biologico complesso, in cui le varie componenti interagiscono continuamente tra di loro. Fondamentale è il rapporto tra intestino e cervello: la felicità, la gioia o la tristezza nascono dalla biologia, non solo dai condizionamenti psicologici, sociali e affettivi.

Nelle 11 tappe del tour il dottor Pier Luigi Rossi sarà affiancato dal celebre presentatore televisivo Patrizio Roversi. Insieme ci illustreranno le più aggiornate acquisizioni della scienza dell’alimentazione, spiegandoci come realmente mangiare equivalga a pensare e come sia necessario passare dal semplice calcolo delle calorie ad un’alimentazione sempre più attenta e consapevole, per conseguire così uno stile di vita sano ed equilibrato.

Informazioni e contatti

Web: https://www.musme.it/la-buona-salute-tour/

Evento Facebook