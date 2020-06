Mercoledì 3 giugno, dalle 11 alle 13, si terrà in diretta online sul sito www.mondosanita.it e sulla pagina Facebook, la terza puntata di Buona Salute, il talk-webinar settimanale di Mondosanità.

Tema della puntata: l’Italia riparte. Covid-19: Come riorganizzare la gestione delle cronicità?

Mondosanità organizza una serie di webinar con i maggiori esperti della Sanità italiana.

Con questo incontro facciamo il punto sui migliori percorsi da intraprendere per ripartire dopo il Covid-19.

Scarica il programma del webinar

La spesa a livello UE per le malattie croniche (ad esempio malattie cardiovascolari, diabete, asma, BPCO) è pari a circa 700 miliardi di euro l’anno ed in Italia i malati cronici sono 24 milioni, assorbendo una gran parte delle risorse riversate in sanità. Durante e dopo il Covid-19 cosa succederà? La parola agli esperti.

Per partecipare, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3desEaV

Info web

https://www.facebook.com/events/655089298404716/

Allegati