“Il buonsenso nell’etica e nella deontologia professionale forense” a La Forma del libro

Si terrà mercoledì 19 settembre alle ore 18 presso la libreria La Forma del libro di Padova (Via XX Settembre 63), la tavola rotonda “Il buonsenso nell’etica e nella deontologia professionale forense”, nel quale vi sarà la presentazione del testo “La giustizia del buonsenso” , edito dalla casa editrice padovana Primiceri.

L’autore del testo, Salvatore Primiceri, laureato in giurisprudenza all’Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza, mediatore civile e familiare nonché docente formatore in materie ADR accreditato dal Ministero della Giustizia. Studioso in particolare di Filosofia del Diritto è ideatore del progetto formativo “La Fabbrica del Buonsenso” e del metodo “La Mediazione Laterale” per gestire e risolvere i conflitti con l’uso della creatività.

L’incontro, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Padova con 2 crediti formativi in deontologia, che vedrà come relatore anche l’Avv. Federico Reggio, docente (a.c.) presso l’Università degli Studi di Verona e sarà moderato dall’Avv. Francesco Saverio Del Buono, organizzatore dell’evento con la sua Lawyers Meetings, tratterà alcuni peculiari aspetti della professione legale, e come debba essere improntata al buonsenso. Il buonsenso, secondo quanto afferma il Dr. Salvatore Primiceri, può essere definito come “una capacità innata e oggettiva dell’essere umano che, se correttamente applicata, può prevenire situazioni di conflitto o gestire e risolvere positivamente controversie di varia natura nell’interesse non solo delle parti ma anche pubblico”. Per questo è necessario avere la capacità di individuare il buonsenso, dotarsi del metodo e degli strumenti necessari per poterlo applicare al meglio. L’evento sarà l’occasione per approfondire il tema dell’etica professionale, in particolare gli operatori della giustizia, avvocati in primis, che sono chiamati applicare le norme dell’ordinamento, e come il buonsenso può guidare le scelte e le strategie difensive del legale nell’interesse del proprio assistito. Verranno altresì affrontate le varie situazioni che si pongono agli operatori del diritto, quali l’interpretazione e l’applicazione (o disapplicazione) delle norme al caso concreto, la conduzione di una causa giudiziaria, la risoluzione dei conflitti normativi, il rapporto tra morale e diritto, l’impatto sociale delle decisioni derivanti da un conflitto tra giustizia normativa e giustizia reale, il buonsenso nei rapporti con clienti, controparti, magistrati, aspetti che la macchina giudiziaria è chiamata a considerare per restituire vera giustizia a chi ne fa domanda.

L’ingresso è gratuito, previa registrazione tramite email da inviarsi all’indirizzo lawyersmeetings@gmail.com