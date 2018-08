Burchiello Music Festival: Erika De Lorenzi rende omaggio alle più belle canzoni italiane

Continuano gli appuntamenti di Burchiello Music Festival, rassegna nata per coniugare la (ri)scoperta delle bellezze storiche e architettoniche del territorio con una programmazione musicale di qualità, valorizzando gli artisti più interessanti del panorama locale e nazionale e scoprendo i percorsi di navigazione lungo i fiumi padovani.

Una serie di minicrociere notturne da Padova a Stra (e ritorno) in un viaggio musicale nella storia della canzone ricreando così le atmosfere degli antichi fasti della storica imbarcazione Il Burchiello.

L'evento

Sabato 25 agosto protagonista della serata una delle voci più amate dal pubblico padovano, Erika De Lorenzi, accompagnata dal pianista Nicola Lombardi, per un concerto dedicato alle più belle canzoni della musica italiana con il progetto I love Italy.

Un viaggio dalla canzone d’autore ai grandi successi della musica leggera. Solo la voce di Erika e le tastiere di Nicola, straordinario arrangiatore di tutto il progetto: un modo perfetto per ritrovare l’essenza della musica e per rendere omaggio ai grandi compositori e alle voci storiche del nostro paese.

L'artista

Voce eclettica, dolce e raffinata, Erika De Lorenzi è una delle cantanti più apprezzate del territorio sia per i progetti MovieTrio - in cui ripropone un vasto repertorio che spazia da brani celebri della musica italiana e internazionale alle più belle colonne sonore dei film - sia per la direzione di Moviechorus, progetto corale che raggruppa oltre 150 coristi tra bambini, ragazzi e adulti e che è noto per il grande impegno in iniziative benefiche.

Per questo evento ha scelto un repertorio intimo e acustico che troverà grande ispirazione dalla navigazione in notturna sotto le stelle.

Dettagli e prenotazione

L'appuntamento è alle 20.45 al pontile del Portello di Padova con inizio navigazione alle ore 21 e rientro previsto per le 24 circa.

Il costo di partecipazione è di 29 euro e comprende navigazione, concerto e un welcome drink o snack.

La prenotazione è obbligatoria è può essere fatta direttamente online sul sito www.padovanavigli.it o al punto prevendita Antoniana Viaggi (via Porciglia, 34).

Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere ai seguenti contatti: 342.1486878 - www.padovanavigli.it.

Gallery