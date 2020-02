Burraco per Emergency a Rubano

Sabato 7 marzo 2020 dalle 14.30 presso l'Hotel El Rustego in Via A. Rossi 16 a Rubano avrà luogo la 2ª edizione del Torneo di Burraco per Emergency.

L'iscrizione è obbligatoria entro le ore 12.30 del giorno stesso del torneo (sabato 7 marzo), contattando il numero 333 6880857. Il costo è di 15 euro a persona, comprensivo di iscrizione al torneo, buffet (bevande escluse).

Anche quest'anno, così come avvenuto nella prima edizione, il ricavato sarà devoluto interamente a favore dei progetti di Emergency.

Informazioni e contatti

Web: https://www.facebook.com/gruppo.emergencypadova/