Butterfly Arc international interactive day: giornata speciale alla casa delle farfalle

Domenica 18 agosto alla Butterfly Arc di Montegrotto Terme una giornata speciale dedicata anche ai turisti stranieri presenti in città.

Alle ore 11 e alle 15 visita guidata e laboratorio interattivo gratuiti col Dott. Enzo Moretto anche in Inglese e con traduzione in Russo.

Ingresso: ridotto 7 euro, intero 9 euro

Per maggiori informazioni: segreteria@butterflyarc.it 0498910189, le

attività sono ad esaurimento dei posti disponibili.

11 am and 3 pm: Free Guided Tour and Interactive Workshop with

Dott. Enzo Moretto also in English and with Russian translation.

00 и 15: бесплатная экскурсия и интерактивный семинар с доктором Энцо

Моретто также на английском и русском языках.

https://www.facebook.com/events/375683276419336/