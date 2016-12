C + C = Maxigross in concerto al Laboratorio Culturale I’M

Venerdì 6 gennaio 2017 l’Associazione Culturale Khorakhanè e il Laboratorio Culturale I’M presentano:

> C+C=Maxigross / 2017 Tour with Miles Cooper Seaton

Apertura dalle ore 20.

Inizio dei live ore 22.

Ingresso con tessera Associazione Culturale Khorakhanè. Contributo responsabile (euro 5). Comunicazione riservata ai soci.

BIO C + C = MAXIGROSS

La musica di C + C = Maxigross è stata spesso descritta come psychedelic folk, parola che definisce bene i loro inizi, quando il sound era principalmente acustico e arricchito da armonie vocali e arrangiamenti semplici, come canti tradizionali dalle montagne.

Ora C + C = Maxigross è una potente live band, l’elettronica e l’improvvisazione sono diventati elementi fondamentali del processo compositivo e le nuove canzoni rimandano a reminescenze di Grateful Dead and Crazy Horse con una costante devozione per gli Os Mutantes. Tobia Poltronieri - vocal, guitar Camillo Dal Forno - keyboards, synth, backing vocals Filippo Brugnoli - bass, backing vocals Niccolò Cruciani - drums, guitar, backing vocals Giulio Deboni - drums, percussions, sequencer + Miles Cooper Seaton - guitar, vocals

Facebook: https://www.facebook.com/cpiucugualmaxigross/?fref=ts

Twitter: https://twitter.com/ccmaxigross

Tumblr: http://cpluscmaxigross.tumblr.com/

Miles Cooper Seaton Site: http://www.milescooperseaton.com/