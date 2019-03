C'mon Tigre e febbre a 90, il weekend all’Hall di Padova il 15 e 16 marzo.

Dettagli

Venerdì 15 marzo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/1043594515813346/

C'mon Tigre - Padova - 15.03.19

BPM Concerti presenta // C'mon Tigre



Esce il 15 Febbraio 2019 in tutti i negozi, digital store e su tutte le piattaforme streaming RACINES, il nuovo album dei C'mon Tigre.

Il titolo è una parola francese che significa radici, laddove le radici sono quelle musicali in cui piedi, testa e cuore dei C’mon Tigre sono immersi, e da cui, con i loro brani contaminati, spiccano il volo per creare ambientazioni sonore inedite. Nel loro nuovo disco i suoni del Mediterraneo - il mare della loro terra -, si intersecano, intrecciano e sovrappongono con un caleidoscopio di altre sonorità e un approccio nuovo, basato - spiegano - “sul tipo di lavoro che avevamo fatto riarrangiando il primo album per i live, quindi enfatizzando la parte sintetica dei pezzi”. Quel lavoro, questa volta, è stato portato avanti da subito: “La composizione dei brani ha previsto sin dall’inizio l’utilizzo di macchine e sintetizzatori come base per l’intervento di strumenti acustici. L’obiettivo era di riprocessare in maniera più contemporanea il terreno dell’influenza mediterranea da cui il nostro progetto è indubbiamente partito”.

___

C'mon Tigre presenterà dal vivo le nuove canzoni, oltre a quelle presenti nel loro debutto discografico del 2014, in un tour che prenderà il via dall'Italia!

Il Tour è prodotto da BPM Concerti

Sabato 16 marzo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/795369017490439/

Febbre a 90 • Padova • Hall

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

📅 Sabato 16 marzo

📌 Hall • Padova

💾 Febbre a 90 ❄️ Winter tour 2018/19 ❄️

📼 La festa anni 90 numero 1 in italia!

🎫 Prevendite online: http://bit.ly/febbrea90Padova

☆☆☆☆☆☆☆

Per la prima volta all'Hall di Padova arriva

la festa dedicata alla musica, allo stile e alle icone che hanno segnato gli anni 90.

🔎 Cerca la data più vicina a te su: 👉 www.febbrea90party.it

☆☆☆☆☆☆☆

🎵 Gireranno i dischi di:

Articolo 31 • Spice Girls • 883 • Gigi Dag • Alexia • Scatman • Prezioso • Backstreet Boys • Eiffel 65 • Lunapop • Corona • Ricky Martin • Blink 182 • Aqua • Britney Spears • 5ive • Willy Il Principe Di Bel Air and many many more…

🎧 Ascolta la nostra Playlist Ufficiale: ▶️ bit.ly/Febbrea90Playlist

☆☆☆☆☆☆☆

🎁Caramelle 90's in regalo all'ingresso

🎁 Maschere 90's in regalo al corner foto

🎁 T-shirt special edition di Febbre a 90 in regalo (dalla consolle)

☆☆☆☆☆☆☆

📠 Vuoi stampare la tua foto ricordo della serata?

Cerca il selfie corner di pH Neutro all’interno del locale!

www.phneutro.it

☆☆☆☆☆☆☆

📷 Segui febbre a 90 su Instagram:

http://bit.ly/Febbrea90Instagram

☆☆☆☆☆☆☆

Febbre a 90 è una produzione Suonica

www.suonica.it