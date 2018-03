C-Rex “Made in Italy”

Ogni giovedì un grande film ad un prezzo supereconomico. E con gli abbonamenti il risparmio è assicurato, con sconti speciali per i giovani. Anche quest’anno ben 24 tra i migliori film d’essai della stagione e per proporvi titoli sempre più nuovi i film saranno scelti mese per mese e l’ultimo di ogni mese sarà selezionato direttamente dal pubblico. L’appuntamento è alle ore 20.30 con l’aperitivo di benventuo al Cinema Rex e l’inizio della proiezione alle ore 21 con la presentazione del film...

giovedì 22 marzo 2018

Made in Italy

di Luciano Ligabue

Informazioni

biglietto singolo euro 6

abbonamenti

intera rassegna 24 proiezioni euro 50

intera rassegna studenti euro 40

tessera trimestrale 12 proiezioni euro 35

tessera mensile 4 proiezioni euro 15

amico sostenitore euro 70

tel. +39 049 754116