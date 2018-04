“Cabaret Circus”, una serata di comicità e acrobazie al Cinema Rex

“Cabaret Circus” è l’appuntamento firmato Padova Street Show in arrivo al cinema Rex di via Sant’Osvaldo venerdì 20 aprile alle 21.

Tanti protagonisti e un solo spettacolo per sbalordire il pubblico con numeri incredibili e far rivivere il cabaret degli anni d’oro della televisione: quelli di Walter Chiari, Corrado, Raimondo Vianello, Sandra Mondaini e Pippo Baudo.

Uno show che prepara inoltre alla quarta edizione del Festival Internazionale di Circo Contemporaneo e Artisti di Strada, attesa a giugno nel centro storico e nei quartieri Arcella, Guizza, Mortise e Sacra Famiglia.

Lo spettacolo

“Cabaret Circus” presenta una formula esclusiva che alterna clowneria, magia, nonsense, giocoleria, poesia e altro ancora, il tutto magistralmente interpretato da dodici artisti scelti ad hoc da Antonio Carnemolla, ideatore e direttore artistico del festival. Ecco chi si esibirà: Davide detto "U prufissuri", Manuele Pascal, Ivan Giussani detto "Sig. Righetti", Dario Zisa alias "Conte Von Tok", Paola Berton (Hula Hop), Giovanni Venezia detto "L’Ispettore Derrick", Gianluca Jean Cerioni, Sinisblando, Cristiano Marin, Compagnia H2O e Massimo Farina.

Maghi, attori, acrobati, giocolieri, clown e poeti avranno a disposizione un tempo limitato sul palco, dando vita a sketch di 5-7 minuti, durante i quali dovranno tirare fuori tutto il loro talento: una “sfida” che lascerà il pubblico con il fiato sospeso. Adrenalina, risate e poi appunto ci sarà spazio anche per un cabaret di tipo classico e siparietti che occhieggiano alla bella televisione di un tempo.

Biglietti

Un evento adatto a tutte le età che ha l’ulteriore vantaggio di un biglietto a prezzo popolare: l’ingresso costa 8 euro oppure 7 euro per chi effettua la prenotazione via mail.

Prenotazioni: info@padovastreetshow.com