Caccia al tesoro a Padova “Il Mistero di Osiride”

Padova non è mai stata così misteriosa… Tra leggende, segreti e antiche maledizioni, Padova ci rivelerà il suo lato più magico! Appuntamento sabato 07 luglio in piazza delle Erbe, a Padova! Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone Siete chiamati a risolvere enigmi ed indovinelli che vi porteranno in giro per tutto il centro di Padova, per cercare una soluzione a un mistero che la lega all’antico Egitto, seguendo e tracce di uno dei personaggi storico che hanno ispirato la figura di INDIANA JONES: il padovano Giovanni Battista Belzoni!

Cliccate qui se volete scaricare le istruzioni del gioco

GIOCO: Circa 3 ore di giochi, leggende e misteri. Obiettivo della caccia al tesoro: fare più punti di tutti risolvendo i giochi e collezionando i bonus. Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone (oppure singolarmente: la squadra te la troviamo noi!).

COSA SERVE PER PARTECIPARE:

– Uno smartphone con connessione web attiva per squadra con batteria sufficiente per tutta la durata del gioco

– Scarpe comode

– I team che si presenteranno con travestimenti o con oggetti relativi all’ambientazione del gioco (antico Egitto) riceveranno punti bonus

POSTI LIMITATI E ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO Martedì 3 LUGLIO!

Premi alle prime tre squadre classificate!

Per info chiamate il 3391270755 o scrivete a info@playthecity.it