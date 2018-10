Caccia al tesoro di Halloween a Padova

L’urlo rimbomba all’interno del museo. E’ quasi orario di chiusura, ormai i visitatori sono usciti tutti. Ma il ricercatore corre in maniera disordinata verso l’uscita. “Dobbiamo andarcene tutti, adesso!” Dice con il fiato che gli rimane. I custodi lo guardano con sufficienza: quel giovane egittologo si è sempre fermato fino a tardi, come mai questa fretta? “Certo, stiamo chiudendo! Ora andiamo” lo rassicura una delle ragazze del bookshop.

“Non avete capito!” Risponde lui alzando la voce. “Dobbiamo andarcene dalla città di Padova!”. “Lei è impazzito?” Interviene il custode. L’egittologo inizia a balbettare mentre fissa l’entrata del percorso espositivo… “E’ già troppo tardi…”.

Qualcosa di terribile sta per succedere a Padova. E la ragione di tutto ciò sta in due statue portate in città dal famoso Giovanni Battista Belzoni quasi 200 anni fa. Riuscirete a fermare la terribile maledizione che grava su Padova?

Dettagli

Mercoledì 31 ottobre e sabato 3 novembre. Ritrovo alle 21 di fronte al Bar Canaja in Piazza delle Erbe, Padova.

Inizio del gioco alle ore 21.15. Durata: circa 3 ore. 80 posti disponibili.

Prezzi

Nel prezzo compreso kit/squadra (materiale di gioco, istruzioni, borsa personalizzata, torcia) e aperitivo finale al Ristorante Pizzeria Agli Eremitani (una bibita piccola e tranci di pizza). Nel corso di questa lotta contro il tempo, converrà mascherarsi a dovere per intimorire lo spirito maligno che si aggira per i vicoli meno illuminati…Questa caccia al tesoro sarà diversa da tutte le altre: ci saranno nuove regole e nuove modalità di gioco. Abbiamo pensato ad una maniera per rendervi ancora più protagonisti del vostro destino. Dovrete usare bene il denari che vi daremo, dovrete cercare una ricetta, dovrete superare le vostre paure, dovrete salvare Padova ed il mondo da un’antica maledizione. La storia che raccontiamo è opera di fantasia.

Info

www.playthecity.it/events/cacciaaltesoro-padova-31-10-2018/