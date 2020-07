"Un castello per bambini", caccia al tesoro serale al castello del Catajo

Speciale appuntamento serale dedicato a bambini e famiglie per scoprire il Catajo in modo alternativo, alla scoperta dei dettagli più curiosi in tutta sicurezza e a misura di bambino!

La caccia al tesoro è il pretesto giocoso per conoscere storia e aneddoti del castello, in un percorso a tappe tra saloni affrescati e giardini illuminati alla ricerca di una soluzione finale… con una piccola dolce sorpresa.

Ogni gruppo familiare potrà affrontare le varie tappe del percorso in autonomia, con l’ausilio dei propri smartphone attraverso la lettura dei codici QR.

Attività indicata per bambini dai 6 anni in su.

Dettagli

Data: mercoledì 26 agosto

Ora: 20.45 - 23

Per informazioni e prenotazioni

Telefono: 349 9347190/049 9100411

Email: info@castellodelcatajo.it

Biglietti

Bambini fino a 12 anni: 7 euro

Adulti: 9 euro

Prenotazione obbligatoria a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-un-castello-per-bambini-e-famiglie-caccia-al-tesoro-serale-111992402290

Info web