Caccia al tesoro con delitto nella Padova di fine Ottocento: la sfida in cento città

Domenica 20 maggio alle ore 9.30 La Vecchia Padova organizza la XIV edizione della "Caccia al tesoro con delitto nella Padova di fine Ottocento", liberamente ispirata al libro "La Giostra dei fiori spezzati" del padovano Matteo Strukul e al Tour nella Padova Gotica dell'800 promosso da Blog di Padova e Padovawalks.

La caccia sarà articolata in tre percorsi cittadini nella Padova di fine '800 e con prove di abilità culturali e di agilità.

Dettagli

Ritrovo e partenza alle ore 9.30 da piazzale Boschetti, arrivo dalle ore 12.30 alla sede del FAI via Arco Vallaresso.

Premiazioni alle ore 13 in piazza della Frutta davanti allo storico panificio Vecchiato con ricco buffet.

Costo 15 euro a persona, 10 euro per iscritti al FAI

Beneficenza

Il ricavato sarà devoluto a favore:

dello IOV di Padova (IBAN it82y0103012134000001100354)

dell’HospicePediatrico (IBAN it95d0622512150100000006344)

inoltre il Lions Club Padova Jappelli farà una donazione al FAI locale per completare il restauro della grotta di Nettuno di Villa dei Vescovi di Luvigliano.

Iscrizioni

cacciaaltesoro2018@gmail.com