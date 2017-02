Una caccia al tesoro in english a Montagnana

Domenica 12 febbraio, alle ore 16 al Castello di San Zeno di Montagnana, si svolgerà l’ultimo ed imperdibile appuntamento della rassegna “Domeniche al museo... tra Giochi e Gare” organizzata dall’Associazione Murabilia e patrocinata dal comune di Montagnana.

Ad animare le sale del museo civico archeologico “A. Giacomelli” sarà questa volta un’interessante e originale caccia al tesoro “in English” pensata proprio per i più piccoli e che ci porterà a conoscere il nostro museo in un modo certamente più divertente e originale. Non saremo soli in questa avventura ma un’esperta operatrice dell’associazione ATLAS Montagnana ci aiuterà a scoprire (…e tradurre!) i misteriosi indizi!

L’incontro è rivolto principalmente ai ragazzi della scuola primaria e alle loro famiglie, ma anche i più piccoli possono partecipare!

L’appuntamento è alle ore 15.45 all’ufficio turistico di Montagnana e ricordiamo che la prenotazione è obbligatoria fino ad esaurimento posti.

A conclusione della giornata la merenda sarà eccezionalmente doppia! Essendo l’ultimo incontro desideriamo infatti fare festa con una merenda sia dolce sia salata! Ringraziamo fin da ora la Pasticceria Miola e il Panificio Zanarotti che ci prepareranno e offriranno una speciale merenda “made in Montagnana.

Il costo dell’attività è pari a 5 euro e 3 euro per fratelli o sorelle.

Per info e prenotazioni info@montagnanamurabilia.it

331 9080142