Caccia al tesoro al Museo del Risorgimento e dell'Età contemporanea

Per i bambini dai 6 ai 10 anni viene organizzata una caccia al tesoro nelle sale del Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea. Sarà l’occasione per far scoprire loro, attraverso il gioco, protagonisti e fatti della nostra storia. Al termine dell’avventura, verrà consegnato a ciascun partecipante un piccolo omaggio.

A cura di Elisabetta Gastaldi, Federica Millozzi e Valeria Vettorato, appuntamento martedì 11 settembre ore 16.

Informazioni

Ingresso euro 1 a partecipante per grandi e piccoli (è previsto un accompagnatore per bambino)

prenotazione obbligatoria (massimo 10 bambini per incontro)

tel. 049.8204581 (da lunedì a venerdì 9.30-12.30)

risorgimento@comune.padova.it