Caccia al tesoro a Padova "Il papiro di Galileo"

Si pensava che la storia del papiro, il racconto che ha per argomento la vita dei laureandi, fosse iniziata solo 200 anni fa. Ma una società segreta ha annunciato di avere un nuovo mistero da risolvere: quello nascosto dal papiro di Galileo! Non il vero papiro di laurea del grande scienziato, ma una serie di enigmi e di misteri legati Padova e alla sua università.

Uno scherzo o un vero mistero da risolvere? Un atto goliardico o un nuovo tassello dell’incredibile storia dello scienziato che ha cambiato per sempre l’astronomia Play the City torna a Padova con una caccia al tesoro di grande successo. Esplorate monumenti conosciuti, vie secondarie, piazze storiche, palazzi nobili, chiese piccole e grandi per scoprire se Galileo nascondeva davvero un ultimo segreto… oppure se il suo papiro è solo una scusa per scoprire tante cose nuove su Padova!

Non solo curiosità legate al grande studioso, ma anche indizi nascosti negli angoli più belli e curiosi della città che lo scienziato abitò per ben 18 anni.

Dettagli della caccia al tesoro a Padova

Data: 21 settembre 2019 alle ore 15.30 di fronte al Palazzo del Bo

Durata: circa tre ore, 40 i posti disponibili.

Prezzo:

20 euro a persona con pagamento anticipato via bonifico entro mercoledì 18 settembre

23 euro con Paypal o Satispay entro venerdì 20 settembre

compreso kit/squadra (materiale di gioco, istruzioni, borsa personalizzata).

Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca di un mistero, ma anche di un po’ di sano divertimento! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire il centro della città «del Santo senza nome, del caffè senza porte e del prato senza erba».

Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, scarpe comode e uno smartphone (ne basta uno per ogni squadra) con connessione web attiva! Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone (oppure singolarmente: la squadra ve la troviamo noi!). Parte del ricavato sarà devoluto alla Fondazione Città della Speranza.

Informazioni e contatti

L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati.

Web: https://www.playthecity.it/events/caccia-al-tesoro-padova-21-09-19/