Caccia al tesoro gratuita a Piove di Sacco

All’ufficio postale di Piove di Sacco è arrivata una lettera da Rovaniemi, Finlandia.

L’impiegata che la ha letta, è rimasta a bocca aperta!

L’autore è Babbo Natale.

«Carissimi amici, ho bisogno del vostro aiuto.

Uno dei miei aiutanti, un elfo burlone, probabilmente, ha rubato le redini con le quali guido le mie renne e le ha nascoste da qualche parte nel centro della vostra bella città!

Questo elfo ha preparato un piccolo diario con dentro molti giochi ed indovinelli da risolvere per ritrovare le redini. Io purtroppo, senza le redini, non posso mettere in moto la mia slitta magica e muovermi da quassù.

Solo voi potete ritrovarle e evitare un triste Natale senza regali: siete pronti a risolvere tutti gli indovinelli dell'elfo dispettoso?»

Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca scoperta di Piove di Sacco durante la manifestazione "Piove è... Natale 2019“! Una caccia al tesoro ricca di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza!

Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva!

Organizzatevi ed iscrivetevi a squadre di 4-6 persone (oppure singolarmente: la squadra te la troviamo noi!).

Dettagli

Data: domenica 15 dicembre - ore 15.

Partenza: atrio del municipio, Palazzo Jappelli

Durata: circa 2 ore e mezza

Evento a partecipazione gratuita.

Per iscrivere la vostra squadra inviate una mail a: eventipiove@gmail.com

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a domenica 22 dicembre 2019.

Info web

