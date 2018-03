La Strada del vino colli Euganei organizza la quattordicesima edizione della "Caccia al tesoro sulla Strada del vino", che si tiene domenica 8 aprile nel magico scenario offerto dai colli Euganei.

La manifestazione si svolge nell’arco dell’intera giornata, dalle 9.30 alle 16, e ha come punto di ritrovo e partenza Villa Papafava a Frassanelle di Rovolon.

Percorsi

Tre percorsi tra cui scegliere: a piedi, in bicicletta, in auto o motocicletta, che permetteranno ai partecipanti di conoscerne i luoghi più suggestivi e affascinanti del Parco dei colli Euganei, privilegiando le località più affascinanti e gli scenari più incantevoli.

Durante ogni itinerario i partecipanti sono protagonisti di prove di abilità (tra cui il tiro con l’arco, il tiro alla fune, corsa con i sacchi, corsa delle botti), domande sul territorio e vengono accolti nelle aziende associate alla Strada del vino per conoscere i produttori e degustare l’eccellenza gastronomica euganea.

Enogastronomia

Nel corso della giornata avverranno tre soste gastronomiche nelle aziende associate a La Strada del vino: degustazioni e abbinamenti ai vini del territorio, che compongono un piccolo menù (aperitivo, un piatto caldo e dessert).

Programma

9.30: ritrovo a Villa Papafava in via Frassanelle, 14 a Rovolon

16: rientro al punto di partenza: gli equipaggi dei partecipanti rientrano per l’ultima prova pratica

a seguire: premiazioni, gli equipaggi verranno premiati con prodotti delle aziende socie di Strada del vino

Costi e partecipazione

I partecipanti si iscriveranno con un equipaggio, composto da due a dieci persone, ogni squadra sarà contraddistinta da un nome scelto dalla fantasia dei giocatori.

Costo a persona: 30 euro comprensivi di tre degustazioni, materiale informativo, assicurazione.

Prezzo famiglia: 30 euro adulti e 18 euro per i ragazzi fino ai 16 anni.

Cauzione: 3 euro da pagare in loco per calice e tasca che verranno consegnati alla partenza.

Contatti

La Strada del vino

Prenotazione

Gallery