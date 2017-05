Il Comune di Cadoneghe s’illumina di Erasmus

Dopo aver organizzato la conferenza “L’Europa e i giovani”, il Comune di Cadoneghe prosegue nelle celebrazioni dei 60 anni dei Trattati di Roma e dei 30 anni di Erasmus, il noto programma di mobilità per i giovani, aderendo a una iniziativa nazionale, promossa dalle Agenzie nazionali responsabili del Programma Erasmus+ (INDIRE, INAPP e ANG).

In occasione della Festa dell’Europa di martedì 9 maggio, in contemporanea con centinaia di altri Comuni d’Italia, anche Cadoneghe parteciperà a “M’illumino d’Erasmus”, illuminando nelle ore serali la facciata della biblioteca P. P. Pasolini con il logo del Programma Erasmus+.

Lo scopo dell’iniziativa è dare maggior visibilità al Programma europeo coinvolgendo attivamente i territori, nella convinzione che Comuni e amministratori locali possano impersonare un ruolo prezioso per garantire adeguata diffusione, su tutto il territorio nazionale, alle opportunità che l’Europa offre, coinvolgendo tutte le comunità locali, dalla grande città al più piccolo dei Comuni.

“Non volevamo mancare a questa iniziativa di grande valore simbolico – dice il sindaco Michele Schiavo – e legata alla nostra collaborazione con l’associazione Xena e al progetto per il Volontariato Europeo. Il 2017 è un anno di ricorrenze e di appuntamenti importanti per i cittadini europei, con celebrazioni e compleanni non solo evocativi, ma anche utili a formare coscienza e cittadinanza europea e a far maturare passione e impegno civile anche tra i giovani. Celebrare i trent’anni di Erasmus significa quindi rendere merito a una delle iniziative formative più importanti e fertili mai realizzate a livello internazionale”.

Biblioteca P.P. Pasolini, via Pio X 1/A

