Cadoneghe e la Serenissima, manifestazione e rievocazione storica

Vorreste rivivere Cadoneghe e la Serenissima all’epoca dei dogi e delle doghesse?

Sei curioso di sapere come arrivavano a Cadoneghe navigando il fiume Brenta? E magari avresti voglia di farti un giro in barca?

Vorresti sapere come si vestivano? Vorresti assaporare deliziosi spuntini e cicchetti?

Vorresti godere di uno spettacolo teatrale rievocativo?

Vorresti immergerti nella musica di un’orchestra assieme al Doge e la Doghessa?

Vorresti vedere un reggimento sfilare in pieno stile dell’epoca?

Se una domande sopra ti ha almeno incuriosito non puoi mancare al primo

sensazionale evento di rievocazione storica a Cadoneghe:

Cadoneghe e la Serenissima

Programma

Mattina

09.45 Imbarco dei figuranti in maschera del ‘700 e risalita sul brenta verso Cadoneghe

con barche storiche delle Associazioni TVB (Traditional Venetian Boats) e Scuola Zonca di Voga alla Veneta

10.15 – 10.30 Sbarco Doge, Dogaressa e seguito dei figuranti all'altezza della chiesa di Sant'Andrea

10.30 – 11 Esibizione 16esimo reggimento Treviso su piazza fronte chiesa di Sant’Andrea

11 Interventi delle autorità e degli storici locali

Pranzo:

12.30 – 14.30 Sarà possibile pranzare presso:

Pizzeria Came, Ristorante pizzeria Giramondo, Chiosco del pesce fritto “Il Peschereccio”, Negozio Boutique del pane, Stand Bottega delle carni, Trattoria Da Carletto e Cicchetti come a Venexia Presso Bar 105

Pomeriggio:

15 Doge e Dogaressa assistono all’esibizione dell’orchestra Brenta diretta dal Maestro Daniele Trincanato sul piazzale fronte Villa Mocenigo (presenta Lorena Morello) Esibizione aperta al pubblico

16 – 17.45 Commedia di Goldoni “L’avvocato veneziano” della compagnia teatrale “Benvenuto Cellini” (compagnia dal 1935) presso auditorium Ramin - Entrata gratuita

17 Doge e Dogaressa si imbarcano per il rientro a Venezia

17 Esibizione 16esimo reggimento Treviso su piazza fronte chiesa di Sant’Andrea

Durante tutto il giorno:

10.30 – 18.30 Attività delle associazioni, fiera mercato su piazza della pace e area parcheggio di Via Rigotti (fronte Scuola Galileo Galilei)

Nella tarda mattinata e durante il pomeriggio sarà presente sul Fiume Brenta l’imbarcazione di Delta Tour: per brevi escursioni lungo l’asta fluviale del brenta da Cadoneghe a Vigodarzere

L’imbarcazione sarà disponibile sul posto dalle ore 10.30 fino alle ore 17.30.

Prezzo biglietto adulto: 5 euro – Bambini e ragazzi fino ai 16 anni non pagano.

