Caetano Veloso al Gran Teatro Geox

Domenica 7 maggio alle ore 21.15 il Gran Teatro Geox ospita in concerto Caetano Veloso.

Dopo lo storico e acclamato tour mondiale con Gilberto Gil “Caetano&Gil – Two Friends, a Century of Music”, Caetano Veloso torna a esibirsi in veste solista portando in tutto il mondo i suoi grandi successi nella leggendaria versione acustica voce e chitarra.

Un tour che celebra più di cinquant’anni di carriera dell’ambasciatore della musica e della cultura brasiliana e arriva anche in Italia.

Aprirà i concerti la cantante brasiliana Teresa Cristina presentando il nuovo album “Teresa Canta Cartola”, prodotto dallo stesso Veloso che - ammaliato dalla sua voce e dalla sua eleganza - ha deciso di intitolare il suo nuovo tour "#CaetanoApresentaTeresa".

Ogni concerto inizierà con la sambista Teresa che canterà il repertorio di Cartola per aprire al grande cantautore che interpreterà i suoi brani celebri in una versione acustica ricca di pathos, come notoriamente avviene nei suoi live.

BIGLIETTI

Poltronissima: intero 75 euro

Platea Gold: intero 57,50 euro

Platea Numerata: intero 46 euro

Poltrona 1° Liv Extra Comfort - Poltrona 1° Livello: intero 40,50 euro

Poltrona 2° Livello: intero 34,50 euro

Ridotto ragazzi 7-10 anni: 23 euro

Biglietti disponibili su http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3246​

INFORMAZIONI

http://www.zedlive.com/biglietti-caetano-veloso-padova/​