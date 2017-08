Gran “Caffè Letterario”, Antonio Lera presenta il suo ultimo libro al Pedrocchi

Gran Caffè Letterario è un evento unico ed imperdibile. Accompagnato dai personaggi più importanti della cultura letteraria italiana ANTONIO LERA presenta al Caffè Pedrocchi, tempio storico della Cultura Italiana, il suo ultimo libro Caffè Letterario per onorare un luogo cosi pieno di fascino e storia.

Questo libro è un viaggio alla scoperta degli angoli più segreti ed interessanti della fantasia che definisce la sua identità artistica nel mondo artistico dei Caffè Letterari d’Italia. È un libro di approfondimenti interiori, in cui l’esteriorità si trasforma e prende forma sempre e solo a partire dal dentro e suggella il diritto d’essere chiamato artista.

Grazie al suo lavoro, ANTONIO LERA incontra i personaggi che animano lo scenario culturale del nostro tempo:

ANGELO SAGNELLI, curatore del Caffè Greco di Roma ed autore della Prefazione: Quando ho chiuso questa silloge ho immaginato Antonio nella sua stanza prima di addormentarsi. E ho posto sulla parete bianca che gli stava di fronte un quadro di un pittore importante raffigurante un paesaggio con una moltitudine di persone che percorrevano un lungo viale. Ma all’improvviso si è aperta la volta di quella stanza, e tutto l’universo è apparso della sua luminosità, ed io ho comparato la staticità di un quadro alla dinamica affascinante dell’universo;

NATALE FINOCCHIARO, Scrittore: L’amore terreno non raggiungibile, le passioni deluse, le speranze vane, temi cari nelle sue passate raccolte, sono ormai superati… Anche quando canta l’amore per la sua donna, Lera sembra rivolgersi più alla sua anima che ad una figura femminile… La felicità vagheggiata è a portata di mano, non più sogno impossibile da raggiungere, è dentro di noi, è ricerca dell’Assoluto pur nei gesti semplici “ogni volta che abbracci qualcuno abbracci te stesso”;

LUCA FILIPPONI Direttore artistico del Festival di Spoleto, autore dell’Introduzione del libro, che coglie in Antonio Lera la sensibilità artistica non come parola vuota o retorica, ma piuttosto orientamento decisivo ad una comprensione critica della realtà, ad una formazione integrale della persona indirizzata alla ricerca conoscitiva ed alla piena consapevolezza del bello e delle sue espressioni.

RECENSIONI E CRITICHE POSITIVE DA PARTE DEI SEGUENTI PERSONAGGI DEL MONDO DELLA CULTURA E DELLA TELEVISIONE: Mauro Laeng (Autore della Enciclopedia Pedagogica Italiana) Mario Pazzaglia, (Autore dell’Antologia della Letteratura Italiana) Luigi Devoti (Scrittore e Past President AMSI o Associazione Medici Scrittori Italiani), Nicola Avellino (Scrittore e Presidente AMSI o Associazione Medici Scrittori Italiani), Dacia Maraini (Scrittrice), Giampiero Mughini (Giornalista e Scrittore), Cristian Iansante (Attore e Doppiatore), Paolo Virzì (Regista), Tonino Valeri (Regista), Renato De Carmine (Attore), Desmond Egan (Scrittore, Candidato al Nobel per la letteratura), Paolo Di Mizio (Inviato Speciale TG5), Bruno Mobrici (Inviato Speciale TG1) Mario Narducci (Giornalista e Past Director della Rivista l’Eco di S. Gabriele) Pierluigi Diaco (Giornalista) , Jacopo Chiostri (Direttore Gran Caffè Giubbe Rosse di Firenze), Simona Arrigoni (Conduttore Tv), Rita Cavallaro (Giornalista e Scrittrice), Luca Pompei (Giornalista e Scrittore).

