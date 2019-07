Caffè letterario Treccani: cena e Swing out 5et in concerto a Padova

Il primo caffè letterario Treccani d’Italia è a Padova, in via Umberto Primo. In attesa dell’inaugurazione ufficiale si alternano eventi culturali. Appuntaamneto il primo agosto una cena jazz con i swing out 5et.

Scarica la locandina dell'evento

È il primo Caffè Letterario Treccani d’Italia legato all’Istituto della Enciclopedia Italiana fondata nel 1925 da Giovanni Treccani e Giovanni Gentile, aperto a Padova proprio perché la città del Santo è un vero e proprio polo culturale del Nord Italia.

35 posti a sedere, oltre a una decina di poltroncine in pelle perfette per la lettura, un piccolo palco per dare vita a incontri culturali, presentazioni di libri, concerti, alla presenza di uno storico dell’arte dell’istituto che viene spesso invitato a Padova negli appuntamenti organizzati dal Caffè.

Il Caffè letterario Treccani nella città del santo è aperto da fine gennaio scorso a Padova, all’interno dello storico palazzo Valmarana, in via Umberto Primo, ad angolo con il ponte delle Torricelle.

A gestirlo sono padre e figlio, Fabrizio e Francesco Montellanico, romani di origine, padovani d’adozione.

Il primo è anche responsabile dell’agenzia Treccani, unica Agenzia Veneta dell’Istituto che copre anche la zona del Trentino - Alto Adige, Brescia e Mantova, che ha il proprio ufficio al primo piano dello storico Palazzo.

Qui gli avventori possono degustare i prodotti tutti km o, e fatti in casa, dalla pasticceria al salato, dalla colazione alla cena, pochi piatti e sempre diversi, buoni e di qualità, consultando gratuitamente la storica Enciclopedia Treccani, ed anche gli altri volumi editi dal famoso Istituto, simbolo.

Il concetto è quello di un caffè aperto, in tutti i sensi, dove è possibile anche studiare, leggere e partecipare ad incontri. Lasciando uno spazio anche agli studenti che ne avessero la necessità.

Il locale è aperto dalle 8 alle 23.30 dal martedì al sabato, la domenica fino alle 21 con un ricco aperitivo, e chiuso il lunedì.

Sette le persone che lavorano e si alternano nel Caffè, e lo chef a cui è affidata la cucina è Pasquale Crocco.

In questi primi mesi, in attesa dell’inaugurazione prevista tra settembre ed ottobre, si sono già alternati eventi culturali di diverso genere, dalle mostre dedicate a Leonardo da Vinci, alla mostra fotografica dedicata alle case popolari d’Italia firmata da Fabio Mantovani all’interno del Festival dei diritti degli avvocati di strada di Padova, agli spazi messi a disposizione ad artisti e scrittori.

Il prossimo evento estivo è atteso per il primo di agosto e sarà una cena jazz e concerto alle 20.30. Protagonisti i Swing Out 5et che proporranno una serata di ritmi swing e bossa presentando nell’occasione il loro cd “Schratcing Cats”

Il ricercato menù per la prima serata musicale, è a prezzo fisso, ed è di 35 euro, bevande escluse, e comprende antipasto primo secondo e contorni. La prenotazione è obbligatoria.

Gli Swing Out 5et nascono nel 2008 dalla collaborazione di musicisti di varia estrazione musicale, formati presso celebri scuole jazz o dipartimenti jazz dei conservatori, tra Padova, Vicenza, Adria e Rovigo. I componenti sono Massimo De Mari alla voce, Daniele Calore al sax tenore, Giuliano Perin al pianoforte, Nicola Facci al contrabbasso e Alessandro Montanari alla batteria. Negli anni il gruppo, con la guida di Giuliano Perin, pianista e vibrafonista, molto conosciuto a livello internazionale, ha intrapreso un percorso musicale caratterizzato da un repertorio di brani classici della tradizione rivisitata in chiave swing e latin in un modo originale e fresco che rende le performances live particolarmente stimolanti e divertenti per il pubblico. Questo repertorio, in tempi recenti, si è arricchito anche di brani originali, composti dal gruppo e di una proposta, unica nel suo genere, di connubio tra canto lirico e jazz, di brani della tradizione del musical eseguiti in duetto tra la voce jazz del cantante e quella lirica di Luisa Giannini, soprano di fama internazionale, docente al Conservatorio di Venezia, special guest di prestigio. Da questo percorso variegato ha preso forma il primo CD del gruppo, intitolato “Scratching cats” (Cat sound record)

Prenotazioni

Tel: 0496750024

Cell: 3802391963

Mail: treccaffesrl@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/events/2307809162871816/

https://www.facebook.com/events/337620233842626/