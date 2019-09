Caffè letterario Treccani: cena e Swing out 5et in concerto a Padova

Dopo il successo estivo del 1 agosto, chiuso con il tutto esaurito, torna il jazz al Caffè Letterario Treccani d’Italia con i Swing out 5et .

Giovedì 12 settembre a partire dalle 20.30 il Caffè legato allo storico marchio Treccani propone una cena concerto al ritmo del swing e bossa con la band composta da Massimo De Mari alla voce, Daniele Calore al sax tenore, Giuliano Perin al pianoforte, Nicola Facci al contrabbasso e Alessandro Montanari alla batteria. Nell’occasione il gruppo presenterà l’ultimo cd “Scratching Cats” .

Gli Swing Out 5et nascono nel 2008 dalla collaborazione di musicisti di varia estrazione musicale, formati presso celebri scuole jazz o dipartimenti jazz dei conservatori, tra Padova, Vicenza, Adria e Rovigo e perfezionati in stage e Masterclass in Italia e all’estero. Negli anni il gruppo, con la guida di Giuliano Perin, pianista e vibrafonista, molto conosciuto a livello internazionale, ha intrapreso un percorso musicale caratterizato da un repertorio di brani classici della tradizione rivisita in chiave swing e latin in un modo originale e fresco che rende le performances live particolarmente stimolante e divertente per il pubblico. Questo repertorio, in tempi recenti si e’ arricchito anche di brani originali, composti dal gruppo e di una proposta, unica nel suo genere, di connubio tra canto lirico e jazz, di brani della tradizione del musical eseguiti in duetto tra la voce jazz del cantante e quella lirica di Luisa Giannini, soprano di fama internazionale, docente al Conservatorio di Venezia, che sarà la special guest di prestigio anche della serata al Caffè Letterario.

Il ricercato menù per la serata musicale, è a prezzo fisso, ed è di 35 euro, bevande escluse, e comprende antipasto due primi e un secondo . La prenotazione è obbligatoria.

