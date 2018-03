“A coffee to ride”, pedalata in compagnia con partenza dal The Coffee Box

Coffee to ride Un buon caffè e una pedalata tra amici, vecchi e nuovi.

È questa la formula di PH Coffee to Ride, un appuntamento per (ri)scoprire e (ri)vivere in compagnia la strada, il viaggio e le emozioni che la bici ci permette di vivere.

Lo stesso rituale, la stessa emozione:

• una città

• un caffè, offerto, in un locale che condivida la filosofia Coffee to Ride

• una pedalata, facile, tra i 70 e i 100km, aspettando il più lento e, magari, improvvisando una volata alla fine della salita più dura.

La “PH Coffee to Ride” è un evento tanto semplice quanto coinvolgente ideato da PH Apparel, con il supporto di +WATT e di Elastic Interface, proprio per incontrare gli appassionati, lontano dal cronometro e fuori dai social network, per ritrovare e riscoprire il piacere di ritrovarsi in sella e chiacchierare davanti a un caffè con persone sempre nuove o con vecchi compagni di avventura

Dove

La partenza è nel centro storico, in diverse località, per poi pedalare verso le montagne, i laghi, i passi: poco importa la destinazione, ma la voglia di condividere il piacere di pedalare assieme.

Alle bellissime città di Padova, Firenze e Ferrara, si aggiungono anche due capitali europee e una delle regine delle Alpi, Livigno.

Ecco le varie tappe

Padova Sabato 7 aprile, Coffee Box

Ferrara, 12 maggio, Jolly Bar

Copenhagen, 3 giugno, Veloropa Cykelcafè

Livigno, 21 luglio, I’m Sport

Londra, 4 agosto, Look Mum no Hands

Padova, settembre, Vintage Festival - Coffee Box, domenica 9

Firenze, 13 ottobre

Perché partecipare

Per vivere la strada e la bici cambiando le tue prospettive o incontrando vecchi e nuovi amici.

Per viaggiare con noi e, davanti ad un caffè, chiacchierare della tua passione.

Per condividere le tue emozioni con chi le vive come te.

Perchè l’unica moneta che dovrai pagare è quella del sudore.

Come partecipare

Due modalità:

1. registrati agli eventi nel sito e ti invieremo tutte le informazioni che ti permetteranno di partecipare gratuitamente all’evento.

2. vieni direttamente all’appuntamento e registrati sul posto

Evento facebook https://www.facebook.com/events/151815595646733/

https://phapparel.com/it/content/13-coffee-to-ride

Gallery