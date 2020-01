"Caino, ovvero il primo omicidio", l'Ensemble Machiavelli in concerto a Padova

«I musicisti sono della stirpe di Caino» si può leggere in un bel romanzo di Paolo Maurensig. La stirpe di chi fatica e spesso non trova il proprio sacrificio apprezzato. La stirpe di chi, secondo Saramago, a causa del suo demone non è soggetto alla tirannia del tempo e si ribella alle logiche del mondo per andare al succo delle cose. L’oratorio di Scarlatti, ridotto a forma da concerto, chiuso in una cornice post moderna, per la regia di Sara Meneghetti e il talento teatrale di Mauro Bernardi in un viaggio decisamente trasversale.

Programma del concerto nella Chiesa di Santa Caterina il 28 marzo 2020 alle ore 21:

Musiche di A. Scarlatti, S. Soardo

Enesemble dell’Orchestra Machiavelli

Maestro concertatore: Giancarlo Rizzi

Regia e drammaturgia: Sara Meneghetti

Attore: Mauro Bernardi

Maschere di Graziano Viale, artigiano

Informazioni e contatti

Web: https://www.orchestramachiavelli.it/concerti-a-padova/