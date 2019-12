Calaluna in concerto a Padova per un tributo a Fabrizio De André

I Calaluna, uno dei principali tributi a Fabrizio de André a livello nazionale, si esibirà per la prima volta al Piccolo Teatro di Padova con un repertorio di brani tra i più celebri del grande cantautore genovese, nel pieno rispetto delle sonorità e degli stili originali.

Il gruppo, composto da 9 musicisti, si pone da anni un unico obiettivo: far scoprire le canzoni e le parole del cantautore genovese a chi non le conosce, e ricordarle a chi le ama. Con oltre 70 concerti realizzati, i Calaluna sono da tempo un riferimento in Italia per gli appassionati del genere, per la qualità e per la continua ricerca delle sonorità originali dei pezzi. Il repertorio del gruppo è fatto di canzoni scelte per creare un “viaggio” unico tra stili, ritmi e linguaggi diversi. In pochi minuti si passa dal dialetto sardo al portoghese, dalle atmosfere mediterranee in genovese ai concept album più geniali, fino alle ballate indimenticabili dei primi anni.

Durante il concerto si potranno “ritrovare” pezzi famosi come Bocca di Rosa, Don Raffaè o Il Pescatore, ma anche gioielli rari come Jamin-à, Prinçesa, Zirichiltaggia. Lo spettacolo è anche l’occasione per scoprire le storie segrete, gli aneddoti e i significati nascosti dietro le parole.

Informazioni e contatti

Inizio concerto ore 21.

Ingresso: 12 euro (biglietto ridotto: 6 euro fino a 14 anni).

Per riservare i posti: chiamare o inviare un messaggio al 329.3445646

Web: http://www.calalunatributeband.com/