Il calcio in carcere: presentazione della nuova stagione della Polisportiva Pallalpiede con Paolo Condò 

Il 12 settembre appuntamento, ore 11, al Centro culturale Altinate San Gaetano per la presentazione della nuova stagione sportiva della "Polisportiva Pallalpiede" e delle nuove divise da gioco firmate Superfly Lab e Kappa!

Sarà presente il grande giornalista sportivo Paolo Condò con il suo ultimo libro intervistato da Ivan Grozny.

Posti limitati, prenotazione obbligatoria a questo link ⤵️

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-calcio-in-carcere-paolo-condo-incontra-pallalpiede-71168054567

Evento di lancio della nuova stagione sportiva 2019/20 della Polisportiva Pallalpiede ASD, con la partecipazione del giornalista Paolo Condò

Polisportiva Pallalpiede, nata all'interno del Carcere Due Palazzi di Padova, è l'unica squadra di calcio a livello nazionale formata da detenuti e regolarmente iscritta ad un campionato di calcio ad un campionato FIGC (vincitrice di 4 Coppe Disciplina come squadra più corretta e del campionato 2018/2019 del proprio girone).

In occasione della presentazione della nuova stagione sportiva interverrà in qualità di ospite il noto giornalista Paolo Condò (Sky Sport, La Gazzetta dello Sport) che presenterà il suo ultimo libro La storia del calcio in 50 ritratti (Centauria, 2019). Al termine dell'incontro saranno presentate le nuove divise da gioco della Polisportiva Pallalpiede realizzate da Superfy Lab e firmate dallo sponsor tecnico Kappa

SPAZIO 35 - Centro Culturale San Gaetano, Via Altinate 71, Padova

