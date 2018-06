Calcio Padova C5, clinic dedicato ai giovani portieri al Vertigo Sport Center

Appuntamento imperdibile per tutti i giovani portieri e gli addetti ai lavori.

Sabato 30 Giugno, presso il Vertigo Sport Center, il club biancoscudato organizza un’intera giornata rivolta ai portieri in età giovanile. L’evento, che verterà sulle metodologie di allenamento specifico del ruolo, è aperto anche a tutti gli estremi difensori che con il futsal vorrebbero avere un primo approccio.

Organizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana Preparatori Portieri Futsal, il clinic sarà arricchito dalla presenza di relatori d’eccezione: Marco Di Matteo (preparatore del settore giovanile del Calcio Padova C5 e, nell’ultimo torneo delle Regioni, della Rappresentativa Juniores), Riccardo Rossi (preparatore della Prima Squadra del Calcio Padova C5), Alberto Nogara (Real Futsal Arzignano, neo promosso in Serie A), Sebastiano Menapace (Città di Mestre, già Campione d’Italia 2012/13 con la Marca Futsal) e Riccardo Venturini (nell’ultima stagione preparatore portieri del Vicenza C5 in serie B, vincitore della Serie A2 e della Coppa Italia di categoria nella stagione 2010/11 con il Venezia).

La giornata verrà scandita dalle esercitazioni sul campo la mattina e il pomeriggio, dalle 9 alle 18, con una pausa dedicata al pranzo, che potrà essere gustato in loco nella struttura e compreso nella quota di iscrizione di 35 euro, e una sessione di video analisi nelle prime ore del pomeriggio prima del rientro in campo.

La partecipazione è aperta anche a tecnici o preparatori interessati, con una particolare e vantaggiosa convenzione sull’iscrizione. Sono già decine le richieste di adesione pervenute al responsabile dell’evento, Marco di Matteo, alcune anche da fuori regione.

Si ricorda che l’organizzazione porrà un numero massimo di iscrizioni per garantire la miglior riuscita del clinic e un’esperienza unica e individualizzata ai giovani iscritti.

Info

Marco di Matteo 347.7766787

Sito internet http://www.calciopadovac5.net/

Facebook https://www.facebook.com/PadovaCalcioC5/