Calegaro 1921, mostra-concorso di gioielli all’Oratorio di San Rocco

Inaugurazione e premiazione: 17 febbraio 2018, ore 17

A partire da sabato 17 febbraio saranno esposte all’Oratorio di San Rocco in via Santa Lucia le opere degli studenti dei licei artistici P. Selvatico di Padova, M. Guggenheim di Venezia e A. Vittoria di Trento, che hanno partecipato al concorso di gioielleria contemporanea Premio Calegaro 1921.

Le scuole sono state chiamate a elaborare e realizzare gioielli sul tema scelto in occasione della giornata nazionale degli alberi “L’albero: forme e dimensioni, colori e diverse strutture, significati e simboli che si racchiudono nelle diverse specie e territori, fiabe e figure che vi convivono raccontate in leggende della tradizione culturale in cui si uniscono uomo e natura, salvaguardia dell’ambiente e del territorio”.

Il lavoro degli allievi, iniziato nell’anno scolastico 2016/2017, è stato seguito dai docenti delle materie di progettazione orafa e tecniche di laboratorio.

Il concorso è stato promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova insieme alla storica Argenteria Calegaro 1921, con il patrocinio di AGC-Associazione Gioiello Contemporaneo nell’ambito delle attività di promozione e valorizzazione della gioielleria contemporanea, con l’obiettivo di incoraggiare ed incentivare la relazione tra il mondo della scuola e quello del lavoro, in particolare focalizzando l’attenzione sulla progettualità di un oggetto di oreficeria e sulla sua concreta realizzazione.

La giuria ha selezionato i partecipanti ed assegnerà i premi e le menzioni all’Oratorio di San Rocco in occasione dell’inaugurazione.

Giuria

Francesco Calegaro Presidente Fratelli Calegaro srl.

Flaminia Giorda Direttore Tecnico Miur - Ministero Istruzione Università e Ricerca

Mirella Cisotto Nalon Critica del Gioiello Contemporaneo, già Capo Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche Padova

Luisa Molino già Dirigente Scolastico Liceo Artistico P.Selvatico, membro del Comitato tecnico scientifico di RENALIArt (Rete Nazionale Licei Artistici Italiani)

Gigi Mariani artista orafo

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 9.30 – 12.30, 15.30 – 19, chiuso i lunedì non festivi

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

tel. 049 8204563

Tel. 049 8753981 (Oratorio di San Rocco)

serviziomostre@comune.padova.it

Gallery